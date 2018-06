Washington (AFP) Der Arbeitsmarkt in den USA kommt nicht in Schwung. Die US-Wirtschaft schuf im Juni magere 80.000 neue Stellen, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg der Beschäftigten um 100.000 gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 8,2 Prozent. Die Lage am Jobmarkt hat sich zuletzt merklich abgekühlt: Von April bis Juni entstanden im Schnitt nur 75.000 neue Stellen pro Monat, nur ein Drittel der Zahl im Zeitraum Januar bis März.

