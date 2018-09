Los Angeles (AFP) US-Schauspielerin Katie Holmes hat bereits vor der Bekanntgabe des Endes ihrer Ehe mit Tom Cruise von einer "neuen Phase" in ihrem Leben gesprochen. "Ich weiß, wer ich bin, wo ich stehe und wo ich hin will, darauf will ich mich konzentrieren", sagte die 33-Jährige dem Magazin "Elle" laut am Donnerstag vorab veröffentlichter Interviewpassagen. Sie fühle sich wohler in ihrer Haut und habe das Gefühl, vor einer "neuen Phase" zu stehen, sagte Holmes in dem Interview, das der Zeitschrift zufolge vor der Verkündung der Trennung von Cruise in der vergangenen Woche geführt wurde.

