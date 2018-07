Berlin (dpa) - Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold hat die Unterstützung der Bundeswehr für einen Test von Leopard-2-Kampfpanzern in Saudi-Arabien scharf kritisiert. «Das ist eine drastische Fehlentscheidung», sagte Arnold der Nachrichtenagentur dpa.

Ein möglicher Verkauf der Panzer in den autoritär regierten Wüstenstaat wäre inakzeptabel. «Ich halte das nicht für korrekt, die Soldaten da mit reinzuziehen.»

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Bundeswehr einen Stabsoffizier in das Königreich entsandt hat, um an der Erprobung eines Leopard-2-Kampfpanzers unter Wüstenbedingungen teilzunehmen. Der Experte soll die Schießsicherheit bei dem Test der modernsten Version des Panzers aus der Münchner Waffenschmiede Krauss-Maffei Wegmann gewährleisten. Die Herstellerfirma kommt für die Kosten auf.

Saudi-Arabien soll Interesse an 270 Leopard-Kampfpanzern vom modernsten Typ 2A7 haben. Die Bundesregierung schweigt seit Monaten beharrlich zu dem möglichen Milliardengeschäft. Der Export von Kriegswaffen nach Saudi-Arabien ist wegen der Verletzung von Menschenrechten in dem Königreich höchst umstritten.