Düsseldorf (dpa) - Die Hälfte aller berufstätigen Deutschen schaltet einer Studie zufolge nicht einmal im Urlaub richtig ab. 49 Prozent der Beschäftigten wollen in ihren Ferien bis zu drei Stunden am Tag arbeiten, ergab eine Befragung des Bürodienstleisters Regus. Fast jeder Zehnte arbeitet sogar mehr als drei Stunden, statt am Pool zu entspannen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Damit stehen die Deutschen aber nicht alleine da. Auch in vielen anderen Ländern arbeiten die Beschäftigten im Urlaub, ergab die Studie.

