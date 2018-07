Rangun (AFP) Nach Protesten gegen die Festnahme von gut 20 Studentenführern haben die Behörden in Birma alle Aktivisten wieder freigelassen. Die studentischen Anführer seien vor etwa einer Stunde freigekommen, teilte ein Regierungsvertreter am Samstagabend (Ortszeit) mit. Die Studentenführer waren am Freitag festgenommen worden, einen Tag vor einer geplanten Kundgebung zur Erinnerung an die Niederschlagung eines Studentenprotests gegen die Militärherrschaft im Jahr 1962. Es war die größte Verhaftungswelle in Birma seit der Auflösung der Militärjunta im März 2011.

