Rangun (AFP) Mehr als 300 Demonstranten haben am Samstag die Freilassung der am Freitag festgenommenen gut 20 Studenten gefordert. "Wir werfen der Regierung vor, einen Schritt rückwärts zu machen", sagte Studentenführer Kyaw Ko Ko in der ehemaligen Hauptstadt Rangun. Festnahmen ohne Grund schadeten nicht nur der "Würde der Regierung", sondern auch der "nationalen Versöhnung". Die Demonstranten erinnerten in Rangun an die Niederschlagung eines Studentenprotests gegen die Militärherrschaft von 1962.

