Sofia (AFP) Wegen eines Generator-Problems ist ein Atomreaktor in Bulgarien am Samstag heruntergefahren worden. Einheit 6 der Atomanlage Kosloduy sei durch das Schutzsystem des Turbogenerators abgeschaltet worden, teilte der Betreiber mit. Es sei keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Der Reaktor solle am Abend wieder hochgefahren werden, hieß es weiter.

