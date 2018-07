Berlin (dpa) - Die Opposition will das vom Bundestag beschlossene neue Meldegesetz im Bundesrat kippen - es würde Adresshändlern den Zugriff auf persönliche Daten bei den Bürgerämtern erleichtern. Das staatliche Melderegister sei kein Vorratsdatenspeicher für Zwecke der Wirtschaft. Das sagte SPD-Parteichef Sigmar Gabriel der «Süddeutschen Zeitung». Auch Grüne und Linkspartei kündigten Widerstand an. Die Länderkammer will im Herbst über das Meldegesetz beraten. In Kraft treten soll es 2014.

