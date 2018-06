Tokio (AFP) Die japanische Regierung erwartet bei der internationalen Geberkonferenz für Afghanistan Zusagen in Höhe von mehr als 16 Milliarden Dollar (rund 13 Milliarden Euro). Dies sei die Gesamtsumme, die die Geberländer bei der Konferenz am Sonntag in Tokio für die kommenden vier Jahre bis einschließlich 2015 voraussichtlich zur Verfügung stellen wollten, sagte Außenminister Koichiro Gemba am Samstag. Japan selbst werde drei Milliarden Dollar über fünf Jahre bis 2016 bereitstellen, zusätzlich zu einer Milliarde Dollar für die Nachbarstaaten Afghanistans.

