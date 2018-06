Berlin (AFP) EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard will nach Informationen der "Welt am Sonntag" die Grenzwerte für den Ausstoß von Kohlendioxid bei Neuwagen ab 2020 verschärfen. Die Kommissarin habe die in der EU-Kommission beteiligten Ressorts am Donnerstag darüber informiert, dass sie den Schlüssel zur Berücksichtigung des durchschnittlichen Gewichts der Flotte eines Herstellers verändern wolle, berichtete die Zeitung vorab aus ihrer neuen Ausgabe. Als Berechnungsgrundlage künftiger Einsparungen werde nicht mehr das Jahr 2009, sondern das Jahr 2006 herangezogen.

