Berlin (dpa) - Der Vorstoß von Unions-Fraktionschef Volker Kauder zum Elterngeld hat in der schwarz-gelben Koalition eine neue Debatte über die Leistungen für Familien ausgelöst. Die FDP forderte, nicht nur die Wirksamkeit des Elterngeldes zu überprüfen, sondern auch die des umstrittenen Betreuungsgeldes. Da gehöre alles auf den Tisch, sagte FDP-Generalsekretär Patrick Döring der Zeitung «Die Welt». Bayerns Familienministerin Christine Harderthauer mahnte in der «Rheinischen Post» Verlässlichkeit in der Familienpolitik an, «anstatt junge Familien durch Kürzungsdiskussionen zu verunsichern».

