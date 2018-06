Silverstone (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat nach Platz 16 am verregneten Freitag in Silverstone rechtzeitig vor dem Qualifiying wieder Tempo aufgenommen. Im dritten und letzten freien Training für den britischen Grand Prix (Sonntag, 14.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) belegte der Red-Bull-Pilot am Samstagmorgen bei weitgehend trockener Strecke den vierten Rang hinter WM-Spitzenreiter Fernando Alonso im Ferrari, Lokalmatador Jenson Button im McLaren-Mercedes und Romain Grosjean im Lotus-Renault.

Zweitbester Deutscher war Nico Hülkenberg im Force-India-Mercedes auf Rang 10. Die beiden Mercedes-Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg begnügten sich mit den Plätzen 14 und 18. Timo Glock kam im Marussia-Cosworth auf Position 21.