Rom (SID) - Der italienische Erstliga-Aufsteiger Pescara Calcio darf ohne Punktabzug in die neue Fußball-Saison starten. Der wegen seiner Verwicklung in den Wett- und Manipulationsskandal ursprünglich mit einem Zwei-Punkte-Abzug bestrafte Serie-A-Rückkehrer kam im Berufungsprozess mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro davon. Das teilte der nationale Verband FIGC mit. Begnadigt wurde auch Drittligist Albinoleffe. Das Handicap von 15 Punkten Abzug wurde auf neun Zähler reduziert.