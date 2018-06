Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 will seinen Kader bis zum Saisonstart Ende August weiter verkleinern. "Das Ziel ist es, den Kader zu reduzieren. Ich bin überzeugt, dass wir das ein oder andere noch klären können", sagte Sportdirektor Horst Heldt am Rande des Leistungstests am Samstag. Beim ersten Training nach der Sommerpause mussten die Profis des Champions-League-Teilnehmers vor den Augen von Trainer Huub Stevens diverse Läufe absolvieren, um ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Insgesamt begrüßte Trainer Huub Stevens 24 Profis im Stadion Lohmühle in Gelsenkirchen-Buer. Während die EM-Teilnehmer Benedikt Höwedes, Klaas-Jan Huntelaar und Kyriakos Papadopoulos sowie US-Nationalspieler Jermaine Jones noch Urlaub haben, muss Angreifer Chinedu Obasi nach einer OP noch drei bis vier Wochen individuell trainieren.

Die beiden einzigen externen Zugänge Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen) und Roman Neustädter (Borussia Mönchengladbach, beide ablösefrei) waren hingegen ebenso pünktlich anwesend wie die in der vergangenen Saison ausgeliehenen Anthony Annan (Vitesse Arnheim), Edu (Besiktas Istanbul) sowie Vasilios Pliatsikas (MSV Duisburg). Neu im Team des Champions-League-Teilnehmers sind auch die beiden Deutschen A-Junioren-Meister Philipp Hofmann und Sead Kolasinac.