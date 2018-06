Berlin (dpa) - Vor dem Treffen mit Frankreichs Präsident François Hollande hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine gemeinsames Agieren in der Euro-Schuldenkrise geworben. Beide feiern morgen in Reims dem 50. Jahrestag der deutsch-französischen Aussöhnung. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hätten 1962 erkannt, dass die deutsch-französische Freundschaft ein unerlässlicher Schritt auf dem Weg zu einem vereinigten Europa sei, sagte Merkel in ihrer Videobotschaft. Genau daran würde man gemeinsam arbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.