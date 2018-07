Jakarta (AFP) Ein Orang-Utan-Weibchen aus einem Zoo in Indonesien, das zum Vergnügen der Zoobesucher in den Käfig geworfene Zigaretten rauchte, soll entwöhnt werden. Er verhandele mit der Zooleitung darüber, dass die 15 Jahre alte Affendame Tori auf eine Insel in einem See des Zoos komme, wo Besucher ihr keine brennenden Zigaretten mehr zuwerfen könnten, sagte Daniek Hendarto vom Zentrum zum Schutz von Orang-Utans am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Vorerst solle eine Wache dafür sorgen, dass das Tier keine Zigaretten mehr bekommt.

