Falludscha (dpa) - Terroristen haben in der westirakischen Provinz Anbar elf Menschen getötet. In einem Wohnviertel im Zentrum der Stadt Falludscha explodierte in der Nacht eine Autobombe. Nach Angaben der Polizei starben acht Menschen. 24 Zivilisten wurden verletzt. In der Nachbarstadt Ramadi sprengte sich nach Informationen der irakischen Nachrichtenagentur Sumeria News ein Selbstmordattentäter mit einem Sprengstoffgürtel im Haus eines Bürgerwehr-Kommandeurs in die Luft. Er tötete die Ehefrau und zwei Söhne des Kommandeurs.

