Ouagadougou (AFP) Im Bemühen um eine Beilegung der Krise in Mali hat die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS am Samstag mit Zivilvertretern des Landes über die Bildung einer Einheitsregierung beraten. An dem Treffen in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, nahmen allerdings weder Malis Interimspräsident Dioncounda Traoré teil noch Regierungschef Cheick Modibo Diarra.

