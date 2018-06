Hohenstein-Ernstthal (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese (Berkheim) hat beim Großen Preis von Deutschland den Heimsieg fest im Visier. In der letzten Runde des Qualifyings der Moto3 auf dem Sachsenring fuhr der WM-Zweite mit seiner KTM im strömenden Regen die souveräne Bestzeit. Damit sicherte sich der 22-Jährige für den achten WM-Lauf am Sonntag (14.30 Uhr/Sport1) seine vierte Pole Position der Saison, erstmals steht er am Sachsenring ganz vorne. Der WM-Führende Maverick Viñales (FTR) hatte auf der nassen Strecke erhebliche Probleme und geht nur von Rang 24 ins Rennen.

"Es war unsere Strategie, in den letzten Runden nochmal alles zu riskieren. Ich hätte auch stürzen können, habe aber verdient die Pole geholt", sagte Cortese, der sich auf dem Vorsprung vor Viñales nicht ausruhen will: "Egal wo er steht, er wird Gas geben. Auch wenn er am Anfang etwas mehr Arbeit hat."

Mit 1,485 Sekunden Rückstand fuhr Corteses britischer Teamkollege Danny Kent auf Rang zwei, der Spanier Adrian Martin (FTR) wurde überraschend Dritter. Zweitbester Deutscher war der 18 Jahre alte Jonas Folger (Schwindegg/Ioda) auf Rang acht, Toni Finsterbusch aus Krostitz (Honda) wurde 15. vor Wildcard-Starter Luca Grünwald (Waldkraiburg/Honda/16.). Kevin Hanus (Nürnberg/Honda/28.), ebenfalls mit einer Wildcard am Start, und Marcel Schrötter (Vilgersthofen/Mahindra/30.) belegten hintere Plätze.