Aachen (dpa) - Christian Ahlmann hat als erster deutscher Springreiter beim diesjährigen CHIO in Aachen ein Hauptspringen gewonnen.

Der Springreiter aus Marl setzte sich am vorletzten Turniertag in der Prüfung mit Siegerrunde im Sattel von Lorena nach einem fehlerfreiem Ritt in 50,80 Sekunden durch. Hinter der US-Amerikanerin Laura Kraut (USA) mit Teirra (0/50,86) kam Ludger Beerbaum aus Riesenbeck mit Chaman (0/53,17) auf Platz drei. Vierter wurde René Tebbel aus Emsbüren mit Cooper (0/57,83).