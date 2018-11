Moskau (AFP) Bei Überschwemmungen im Süden Russlands sind in den beiden vergangenen Tagen mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, wurden nach schweren Regenfällen allein im Bezirk Krimsk in der Schwarzmeerregion Krasnodar 42 Leichen geborgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.