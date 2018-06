Tripolis (dpa) - In Libyen haben die Menschen nach mehr als vier Jahrzehnten wieder ein Parlament gewählt. Es war die erste landesweite Wahl nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi. Für die meisten Menschen war es ein Freudentag. Frauen verteilten Schokolade, Männer hielten die Hand als Victory-Zeichen in die Luft. Nur in einigen Städten im Osten des Landes gab es Störversuche. Die Auszählung der Stimmen hat begonnen, erste Ergebnisse aus einzelnen Städten werden frühestens morgen erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.