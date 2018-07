Tripolis (dpa) - Für die Libyer ist heute ein historischer Tag. Erstmals in ihrer Geschichte sind sie aufgerufen, in einer demokratischen Wahl eine Volksvertretung zu bestimmen. Seit dem Ende des Regimes von Muammar al-Gaddafi ist der Frieden in einigen Regionen noch brüchig. Trotzdem haben sich mehr als 80 Prozent der Libyer in die Wahllisten eintragen lassen. Bewacht werden die Wahllokale teilweise von Soldaten der nationalen Armee, zum Teil auch von Milizen, die sich während der Revolution gebildet hatten. Der Allgemeine Nationalkongress soll eine neue Übergangsregierung bilden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.