Tripolis (dpa) - In Libyen hat die erste Parlamentswahl seit mehr als vier Jahrzehnten begonnen. Vor einigen Wahllokalen bildeten sich bereits am Morgen Warteschlangen. Vor allem im Osten kam es vor Beginn des Urnengangs zu Störversuchen von Föderalisten und Anhängern des alten Regimes von Muammar al-Gaddafi. Der TV-Sender Al-Arabija meldete, in einem Bezirk westlich von Bengasi sei ein Wahllokal verwüstet worden. Die Libyer wählen einen Nationalkongress. Dieser soll dann eine neue Übergangsregierung bestimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.