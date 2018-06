Bern (dpa) - Wladimir Klitschko bleibt Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 36 Jahre alte Ukrainer verteidigte seine Titel vor 22 000 Zuschauern im Stade de Suisse in Bern durch K.o. in der sechsten Runde über seinen amerikanischen Herausforderer Tony Thompson.

«Thompson war nicht leicht zu boxen. Ich bin zufrieden», sagte Klitschko. Für den WBA-, IBF- und WBO-Champion war der Kampf in der Schweiz der 58. Sieg im 61. Profikampf. Der 40 Jahre alte Thompson kassierte die dritte Niederlage im 38. Kampf. Klitschko war gegen Thompson, den er bereits 2008 vorzeitig besiegt hatte, vom ersten Gong an wie erwartet der dominierende Mann im Ring. Mit seinem gefürchteten Jab hielt er den boxerisch arg limitierten Widerpart auf Distanz und ließ ihm nie den Hauch einer Chance.

In der fünften Runde war Thompson nach harten Treffern des Titelverteidigers am Boden, rettete sich aber in die Pause. Danach setzte Wladimir Klitschko nach und schickte den Amerikaner erneut auf die Bretter. Der Ringrichter zählte Thompson daraufhin aus.