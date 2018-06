Heilbronn (AFP) Bei einer Schießerei in der Nähe von Heilbronn ist am Samstagabend ein Ehepaar ums Leben gekommen und eine Frau schwer verletzt worden. In dem Ort Lehrensteinsfeld schoss die 43-jährige Ehefrau nach Angaben der Polizei zunächst im Treppenhaus auf die unter ihr wohnende 33-Jährige, die daraufhin schwer verletzt in ihre Wohnung flüchten konnte. Anschließend fielen in der Wohnung der Schützin, die dort mit ihrem 46-jährigen Mann wohnte, mehrere Schüsse. Die herbeigerufene Polizei fand später in der Wohnung beide Ehepartner tot auf dem Boden liegend.

