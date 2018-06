Wien (AFP) Die Schriftstellerin Olga Martynova erhält in diesem Jahr den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Das gab die Jury am Sonntag im österreichischen Klagenfurt bekannt, wo Bachmann 1926 geboren worden war. Die in Russland geborene 50-jährige Martynova wurde für ihren Text "Ich werde sagen Hi" geehrt. Die Autorin lebt seit 1991 in Deutschland und schreibt sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch.

