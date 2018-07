Rutshuru (AFP) Rebellierende Soldaten im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben am Sonntag ihren Vormarsch fortgesetzt und mehrere Ortschaften eingenommen. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, brachten schwer bewaffnete Kämpfer der Gruppe M23 (Bewegung des 23. März) gegen Mittag die Stadt Rutshuru in der Provinz Nord-Kivu unter ihre Kontrolle. Sie trafen auf keinerlei Widerstand, in der Stadt war kein Soldat der Regierungstruppen zu sehen.

