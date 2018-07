Ramallah (AFP) EU-Kommissionpräsident José Manuel Barroso hat Israel und die Palästinenser zur Wiederaufnahme ihrer Friedensgespräche aufgefordert. Dafür sei es notwendig, dass keine der beiden Seiten die angestrebte Zwei-Staaten-Lösung durch einseitige Schritte unterlaufe, sagte Barroso am Sonntag nach einem Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajjad in Ramallah, dem Sitz der Palästinenserbehörde im Westjordanland. "In dieser Hinsicht sehen wir den anhaltenden Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland mit Sorge."

