Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat die Parlamentswahl in Libyen als "historisch" und als "Beginn einer neuen demokratischen Ära" bezeichnet. Die Libyer hätten in einem "Klima der Freiheit" gewählt, erklärte Ashton am Samstagabend in Brüssel. Trotz Berichten über vereinzelte Gewalttaten hätten die Libyer "in Ruhe und Würde über ihre Zukunft entschieden".

