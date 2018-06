Silverstone (SID) - Der "falsche" Bulle Mark Webber hat WM-Spitzenreiter Fernando Alonso in Silverstone gestoppt, Weltmeister Sebastian Vettel musste sich derweil als Dritter mit einem Logenplatz zufrieden geben. Rekordweltmeister Michael Schumacher war im Mercedes-Silberpfeil ohne den eigentlich erwarteten Regen beim britischen Grand Prix chancenlos und holte anstelle des erhofften zweiten Podiumsplatzes in Folge lediglich Rang sieben.

"Ich bin insgesamt ganz zufrieden. Mark hat den Sieg heute verdient. Ich habe am Start ein bisschen zuviel Boden verloren. Aber nach dem bitteren Ausfall zuletzt in Valencia war es ein gutes Rennen, darauf lässt sich aufbauen", meinte Vettel und bedankte sich vor allem bei den enthusiastischen englischen Fans, die am Freitag und Samstag dem Dauerregen getrotzt hatten und beim Rennen mit Sonne belohnt wurden: "Da hat sich der britische Sommer von seiner besten Seite gezeigt."

Bis vier Runden vor Schluss schien Vorjahressieger Alonso seinen Platz als "König von England" behaupten zu können, bis ihn Red-Bull-Pilot Webber doch noch vom Thron stürzte. Teamkollege Vettel durfte bei Webbers zweitem Triumph in England zumindest zum Feiern mit aufs Siegerpodest. Immerhin holte er sich mit jetzt 100 Punkten den dritten Platz von Lokalmatador Lewis Hamilton zurück, der vor heimischem Publikum nicht über Platz acht hinauskam. Vettels Rückstand auf Alonso (129) wuchs allerdings um weitere drei Zähler auf 29 an.

Webber (116) verkürzte dagegen den Rückstand auf den Spanier auf 13 Punkte und freute sich riesig über seinen zweiten Silverstone-Sieg nach 2010. Damals hatte er mit dem Funkspruch "Nicht schlecht für einen Nummer-2-Fahrer" für Aufsehen gesorgt, diesmal bedankte er sich bei seinem Team. "Ein großartiger Tag für uns. Hier wieder zu gewinnen, ist toll", sagte Webber, der wie vor zwei Jahren die beiden Klassiker in Monaco und England gewann.

"Ich bin sehr stolz", sagte Webber beim ersten Interview noch auf dem Siegerpodest und strich dem Fragesteller, dem dreimaligen Weltmeister Sir Jackie Stewart, lässig über die Kappe. Alonso war trotz des verpassten Sieges zufrieden: "Ich habe auf Mark sieben Punkte verloren, auf alle anderen aber gewonnen. Für die Meisterschaft war das ein guter Tag."

Pünktlich zum Rennen hatte das englische Wetter wieder einmal alle überrascht, denn entgegen aller Vorhersagen schien plötzlich die Sonne. Kein Vergleich mit den heftigen Regenfällen vom Samstag, die im Qualifying eine 92-minütige Unterbrechung erzwungen hatten. Hinter Alonso und Webber war Schumacher unter diesen schwierigen Bedingungen auf Startplatz drei vorgefahren und hatte sich für das Rennen einiges ausgerechnet - wenn es wieder geregnet hätte. Doch diesen Gefallen tat ihm das englische Wetter nicht.

Sein Teamkollege Nico Rosberg erlebte einen Sonntag zum Vergessen. Nur von Platz elf gestartet, fiel er in der erste Runde bereits auf Position 15 zurück. Später kostete ihn ein verpatzter Reifenwechsel noch zusätzliche Zeit, sodass am Ende lediglich Platz 15 heraussprang. Nico Hülkenberg verpasste im Force-India-Mercedes als Zwölfter sein zweites Punkteresultat in Folge. Marussia-Pilot Timo Glock kam auf Platz 18.

Beim Start hatte Alono seinen ersten Platz gegen Webber mit Mühe behauptet, Schumacher blieb auf Rang drei, während Vettel eine Position an Felipe Massa verlor und auf Platz fünf abrutschte, den er sogar noch gegen Kimi Räikkönen verteidigen musste. Erste Angriffe gegen Massa in den ersten Runden verpufften für Vettel ohne Erfolg.

An der Spitze verschafften sich Alonso und Webber in der Anfangsphase ein bisschen Luft, Schumacher dagegen hatte Massa und Vettel im Windschatten. Vettel steuerte aber schon in der ersten Runde die Box an und holte sich neue Reifen. Er fiel auf Platz zwölf zurück, fuhr aber auf Anhieb mit den neuen Gummis die schnellste Rennrunde. Schumacher stoppte in Runde zwölf, nachdem er kurz zuvor Massa hatte passieren lassen müssen. Der Brasilianer blieb eine Runde länger draußen und behielt nach seinem Stopp die Position vor Schumacher, verlor aber einen Platz gegen Vettel.

Webber und Alonso wechselten in der 14. und 15. Runde die Reifen, sodass Hamilton noch mit seinem ersten Satz vorübergehend die Führung übernahm. In Runde 19 ging der Spanier aber an Hamilton vorbei, obwohl der sich heftig wehrte. In der 24. Runde schoben sich aber kurz nacheinander sowohl Räikkönen als auch Hamilton am Silberpfeil vorbei und verdrängten Schumacher auf Platz sieben. Hamilton ging allerdings in Runde 28 erneut an die Box und ließ zum zweiten Mal die Reifen tauschen, um danach bis zum Ende des Rennens durchzufahren.