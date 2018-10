Hippach (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat in seinem ersten Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich einen Kantersieg gefeiert. Beim 10:0 (3:0) in Hippach gegen eine Zillertalauswahl trafen die beiden Offensiv-Neuzugänge Maximilian Beister und Artjoms Rudnevs jeweils doppelt.

Die weiteren Tore für die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink erzielten Robert Tesche, Tolgay Arslan (je zwei), Marcus Berg und Macauley Chrisantus. Zum Auftakt der Vorbereitung war der HSV am Freitag gegen den Regionalligisten TSV Rosenheim nicht über ein 1:1 hinausgekommen.