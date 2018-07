Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juli:

27. Kalenderwoche

190. Tag des Jahres

Noch 176 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Amalberg, Edgar, Kilian, Landrada

HISTORISCHE DATEN

2011 - Im nordspanischen Mutriku geht das weltweit erste kommerzielle Wellenkraftwerk ans Netz. Die Anlage soll rund 250 Haushalte mit Strom versorgen.

2010 - Papst Benedikt XVI. bestimmt den Görlitzer Bischof Konrad Zdarsa zum Nachfolger des zurückgetretenen Augsburger Bischofs Walter Mixa.

2007 - Der US-Flugzeughersteller Boeing präsentiert sein neues Langstreckenflugzeug 787 mit 200 bis 300 Plätzen erstmals der Öffentlichkeit.

1997 - Die 16 NATO-Staaten einigen sich in Madrid darauf, Polen, Tschechien und Ungarn als erste Kandidaten für eine Osterweiterung des Bündnisses zu Beitrittsverhandlungen einzuladen.

1961 - Ein Großbrand in der tschechoslowakischen Dukla-Grube im Ostrauer Kohlenbecken (heute Ostrava in Tschechien) fordert 108 Menschenleben.

1949 - In Südafrika beginnt die Apartheid-Gesetzgebung der seit 1948 regierenden National Party mit dem Verbot gemischtrassiger Ehen («Prohibition of Mixed Marriages Act»).

1936 - In Frankfurt am Main wird der Rhein-Main-Flughafen eröffnet.

1930 - Die Zugspitzbahn zwischen Garmisch-Partenkirchen und der Zugspitze nimmt ihren Betrieb auf der Gesamtstrecke auf.

1497 - Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama bricht von Lissabon zur Umseglung Afrikas auf.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Ein Elefant hat in Indien auf der Suche nach einem guten Tropfen mehrere Häuser zerstört, in denen Alkoholika gebraut werden. Presseberichten zufolge drang der graue Riese in die Häuser im ostindischen Bundesstaat Bihar ein und bediente sich.

GEBURTSTAGE

1964 - Linda de Mol (48), niederländische Showmasterin («Traumhochzeit»)

1962 - Joan Osborne (50), amerikanische Rocksängerin («One Of Us»)

1927 - Alexander May, deutscher Schauspieler und Regisseur («Freunde fürs Leben»), gest. 2008

1912 - Christel Goltz, österreichische Opernsängerin, Sopran, gest. 2008

1867 - Käthe Kollwitz, deutsche Graphikerin und Bildhauerin, gest. 1945

TODESTAGE

2011 - Betty Ford, ehemalige «First Lady» der USA, geb. 1918

1967 - Vivien Leigh, britische Bühnen- und Filmschauspielerin («Vom Winde verweht»), geb. 1913