Paris (dpa) - Golfprofi Marcel Siem hat den zweiten Sieg in seiner Karriere auf der European Tour gefeiert. Dank einer starken 67er-Schlussrunde gewann der Ratinger die France Open.

Nach zwei 68er-Runden und einem schwächeren 73er-Durchgang gelang dem 31-Jährigen auf dem schwierigen Par-71-Kurs bei Paris mit insgesamt 276 Schlägen noch der Sprung von Platz vier auf eins. Eine halbe Million Euro bedeuteten das bislang höchste Preisgeld für Siem, der sich für die British Open Mitte Juli qualifizierte. Seinen bisher einzigen European-Tour-Erfolg hatte Siem im Januar 2004 bei den Dunhill Championships im südafrikanischen Johannesburg erreicht.

Martin Kaymer aus Mettmann enttäuschte dagegen. Der Weltranglisten-14. hatte gerade noch den Cut geschafft. Nach seiner schwachen 78er-Runde am Samstag benötigte er am Sonntag im letzten Durchgang 77 Schläge und fiel in der Gesamtwertung mit 300 Schlägen auf den letzten Platz zurück - von den verbliebenen 70 Spielern. Alex Cejka aus München hatte bereits am Freitag die Qualifikation für die beiden Schlussrunden verpasst.