Berlin (dpa) - Im Zuge der Software-Panne bei den Polizeibehörden sind nach Angaben des Bundeskriminalamts zwar Daten verloren gegangen, aber keine für Ermittlungen relevanten Informationen.

Die von einer Firma entwickelte Software für die Telekommunikationsüberwachung habe die jeweils ältesten Daten eigentlich automatisiert aus einem Onlinespeicher in ein Langzeitarchiv auslagern sollen, sie aber stattdessen gelöscht, teilte das BKA am Sonntag in Wiesbaden mit. Betroffen seien Daten aus dem Zeitraum zwischen 14. Dezember 2011 und 10. Februar 2012.

Es gebe aber keine Informationsverluste. Denn: «In allen Ermittlungsverfahren wurden die verfahrensrelevanten Verbindungen ausgewertet, deren Inhalte sind bereits vor der fehlerhaften Datenlöschung aktenkundig gemacht worden. Für die Ermittlungsverfahren in diesen Fällen stehen die Auswertungsbeamten als Zeugen im Gerichtsverfahren zur Verfügung», erklärte das BKA.

Pressemitteilung