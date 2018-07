Berlin (dpa) - Durch eine Software-Panne sind beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei über Monate Beweismittel in Ermittlungsverfahren gelöscht worden. Das berichtet die «Bild am Sonntag». Betroffen seien Daten aus der sogenannten Telekommunikationsüberwachung, wie sie in Ermittlungen gegen Schwerkriminelle und Terroristen gesammelt werden. Das BKA betonte laut der Zeitung, dass die Panne nicht die Ermittlungen gegen Mitglieder und Unterstützer des rechtsextremistischen «Nationalsozialistischen Untergrundes» betreffe.

