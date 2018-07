Hohenstein-Ernstthal (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese muss sich vor seinem Start beim Heim-Grand-Prix am Sachsenring gedulden. Wegen eines heftigen Unwetters wurde das Rennen der Moto3-Klasse auf unbestimmte Zeit verschoben. Cortese startet von der Pole Position und könnte der erste deutsche Sieger in der Motorrad-WM am Sachsenring seit 41 Jahren werden. Der heftige Regen hatte nur wenige Minuten vor dem geplanten Start eingesetzt. Zuvor hatten die Läufe der MotoGP und der Moto2 stattgefunden.