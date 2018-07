Serena Williams siegt zum fünften Mal in Wimbledon

London (dpa) - Serena Williams hat sich ihren fünften Wimbledon-Titel gesichert. Die 30-jährige Amerikanerin besiegte am Samstag Kerber-Bezwingerin Agnieszka Radwanska mit 6:1, 5:7, 6:2. Radwanska war die erste polnische Grand-Slam-Finalistin seit 1939. Williams, ab Montag wieder die Nummer vier der Welt, holte sich ihren 14. Sieg bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere des Jahres.

Froome gewinnt siebte Tour de France-Etappe - Wiggins in Gelb

La Planche des Belles Filles (dpa) - Christopher Froome hat am Samstag die siebte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Brite siegte nach 199 Kilometern von Tomblaine nach La Planche des Belles Filles bei der ersten Bergankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt vor Titelverteidiger Cadel Evans aus Australien und seinem Landsmann Bradley Wiggins. Das Gelbe Trikot des Spitzenreiters übernahm Wiggins vom Schweizer Fabian Cancellara.

Alonso holt Pole - Schumacher Dritter, Vettel Vierter

Silverstone (dpa) - WM-Spitzenreiter Fernando Alonso hat sich in einer packenden Regen-Qualifikation von Silverstone die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien gesichert. Der Spanier verwies am Samstag den Red-Bull-Piloten Mark Webber auf den zweiten Platz. Für den zweimaligen Saisonsieger Alonso ist es die erste Pole seit Singapur 2010. Rekordweltmeister Michael Schumacher im Mercedes und Doppelchampion Sebastian Vettel im zweiten Red Bull bilden an diesem Sonntag die zweite Startreihe.

Schalke mit Leistungstest in die Saisonvorbereitung gestartet

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat mit einem nicht öffentlichen Leistungstest in Gelsenkirchen als letzter der 18 Fußball-Bundesligisten die Saison-Vorbereitung aufgenommen. Trainer Huub Stevens fehlten vier Nationalspieler, darunter Kapitän Benedikt Höwedes, die nach der EM erst in den kommenden Wochen ins Training einsteigen. Dafür waren die beiden Zugänge Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen) und Roman Neustädter (Borussia Mönchengladbach) zum Auftakt dabei. Siem verliert Führung bei France Open - Vierter vor Schlussrunde

Paris (dpa) - Der Ratinger Golfprofi Marcel Siem hat die Führung bei den France Open bei Paris wieder abgeben müssen. Nach zwei 68er Runden benötigte der 31-Jährige am Samstag für seinen dritten Durchgang auf dem schwierigen Par-71-Kurs 73 Schläge und fiel vor der Schlussrunde am Sonntag auf den vierten Rang zurück. Die Führung bei den France Open teilen sich nach drei Runden der Brite David Howell und Anders Hansen aus Dänemark mit jeweils 207 Schlägen. Ahlmann reitet in Aachen zum ersten Sieg

Aachen (dpa) - Christian Ahlmann hat am Samstag als erster deutscher Springreiter beim diesjährigen CHIO in Aachen ein Hauptspringen gewonnen. Der Springreiter aus Marl setzte sich am vorletzten Turniertag in der Prüfung mit Siegerrunde im Sattel von Lorena nach einem fehlerfreiem Ritt in 50,80 Sekunden durch. Hinter der US-Amerikanerin Laura Kraut (USA) mit Teirra kam Ludger Beerbaum aus Riesenbeck mit Chaman auf Platz drei.