Aachen (dpa) - Tolle Triumphe statt Totilas-Theater: Drei deutsche Dressur-Siege und die Plätze zwei bis fünf beim Großen Preis der Springreiter haben den CHIO in Aachen gekrönt.

Knapp fünf Stunden nach dem Erfolg der Dressureiterin Helen Langehanenberg scheiterte der Springreiter Thomas Voß aus Schülp mit Carinjo nur knapp beim Abschluss des weltweit größten Turniers und musste lediglich den Briten Michael Whitaker vorbeiziehen lassen.

Dennoch herrschte Freude vor. «Das ist unglaublich», sagte der deutsche Equipe-Chef Heinrich-Hermann Engemann: «Das ist eine sehr gute Bilanz.» Hinter dem 52-Jährigen aus Yorkshire mit dem zwölfjährigen Wallach Gig Amai folgten Voß mit Carinjo und Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit Bella Donna. Das starke Abschneiden der Gastgeber komplettierten Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Embassy und Christian Ahlmann aus Marl mit Taloubet auf den Rängen vier und fünf.

«Als Erster ins Stechen zu gehen, ist immer ein bisschen schwierig», sagte der 53-jährige Voß: «Aber ich bin nicht unzufrieden.» Im Stechen blieb er vorsichtig, ritt nicht auf Sieg, glänzte allerdings mit insgesamt drei fehlerfreien Runden. Whitaker war klar schneller, Michaels-Beerbaum hatte einen Abwurf und nahm danach das Tempo heraus.

Vorjahressiegerin Janne-Friederike Meyer verzichtete auf einen Start. Die Reiterin aus Schenefeld schonte ihr Pferd Lambrasco im Hinblick auf die Olympischen Spiele. «Das ist sicherer», sagte Meyer: «Trotzdem fällt es schwer.»

Auch die anderen deutschen Olympiareiter setzten ihre besten Pferde nicht ein. Neben Meyer gehören zum London-Team Christian Ahlmann (Marl) mit Codex One, Marcus Ehning (Borken) mit Plot Blue und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Monte Bellini. Das Stechen des Großen Preises verpassten die drei Reiter mit ihren Zweitpferden.

Dass er nicht in Form für Olympia ist, bewies erneut Cornet Obolensky. Der Hengst von Marco Kutscher zeigte nach zweimal 16 Strafpunkten im Nationenpreis mit erneut vier Abwürfen eine unerwünschte Konstanz. «Das ist merkwürdig, die ganzen Monate vorher war er konstant gut», sagte Kutscher: «Irgendetwas ist mit dem Pferd nicht in Ordnung.»

Die Dressurprüfungen des CHIO wurden von zwei jungen deutschen Reiterinnen beherrscht, die das fehlende Wunderpferd vergessen ließen. «Ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, das ist Wahnsinn», sagte Helen Langehanenberg nach ihrem Sieg in der abschließenden Kür. Im Sattel des Hengstes Damon Hill setzte sich die 30-Jährige aus Havixbeck knapp durch. Die zweimalige deutsche Meisterin erhielt für ihren Auftritt 85,150 Prozentpunkte und lag damit vor Kristina Sprehe mit Desperados (84,700).

«Ich bin super-zufrieden», sagte Sprehe. Die 25 Jahre alte Reiterin aus Dinklage hatte an den Vortagen den Grand Prix und den Special vor Langehanenberg gewonnen und sicherte sich auch die Gesamtwertung. Die Senkrechtstarterinnen boten in Aachen einen packenden Zweikampf auf höchstem Niveau und führen nun das reine Frauen-Team bei den Olympischen Spielen in London an. Auf Platz drei in der Kür kam Dorothee Schneider aus Framersheim mit Diva Royal (81,100), die völlig überraschend zur Olympia-Equipe gehört.

Langehanenberg und Sprehe haben sich nicht ansatzweise von dem Wirbel um die Olympia-Absage des Millionen-Hengstes Totilas wegen der Erkrankung des Reiters Matthias Rath ablenken lassen. Vor allem Sprehe bescherte der deutschen Dressur eine Art Fräulein-Wunder nach dem Aus des Hengstes, der als Wunderpferd für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der Shootingstar der Szene war erst vor sieben Monaten in den A-Kader berufen worden und gilt nun als Medaillen-Kandidatin bei den Olympischen Spielen.