Sofia (SID) - Das Duo Janine Kohlmann und Patrick Dogue (Neuss/Potsdam) hat zum Abschluss der Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf in Sofia bei der erstmals ausgetragenen Mixed-Staffel den sechsten Platz belegt. Kohlmann/Dogue erreichten 5812 Punkte.

Gold ging an das weißrussische Ehepaar Anastasia und Michail Prokopenko (5936) vor Laura Asadauskaite/Justinas Kinderis (5936/Litauen) und Natalie Dionova/David Svoboda (5896/Tschechien). Die Entscheidung um den ersten Platz fiel im Fotofinish. Insgesamt gingen in der Mixed-Konkurrenz elf Duos an den Start.