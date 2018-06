Prag (dpa) - Die Sommerhitze hat in Tschechien indirekt ein schweres Umweltunglück ausgelöst. Wie tschechische Medien berichten, traten aus einem Agrarbetrieb in Senicka rund 400 000 Liter Jauche in den Fluss Blata aus. Auf dem Nebenfluss der March sei auf einer Flusslänge von 15 Kilometern alles Leben zerstört, teilte eine Sprecherin der Wasserschutzbehörde der Nachrichtenagentur CTK mit. Die lange Sommerhitze habe einen Stoff aufgeweicht, mit dem die Mauer des Jauchespeichers im Agrarbetrieb abgedichtet worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.