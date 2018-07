Beirut/Berlin (AFP) Der internationale Sondergesandte Kofi Annan wird nach syrischen Angaben am Montag in Damaskus erwartet. Annan wolle in der syrischen Hauptstadt mit Vertretern der Führung über seinen Sechs-Punkte-Plan sprechen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Dschihad Makdissi, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.