Moskau (dpa) - Angesichts verheerender Überschwemmungen mit mehr als 140 Toten in Südrussland ist Kremlchef Wladimir Putin zu einer Krisensitzung im Katastrophengebiet eingetroffen. Der Präsident verschaffte sich zunächst bei einem Flug im Helikopter einen Überblick über die Situation in der überfluteten Region Krasnodar. Danach habe Putin mit Mitarbeitern des Zivilschutzes über die weiteren Rettungsarbeiten beraten, meldete die Agentur Interfax. Die Behörden in der Schwarzmeer-Region gaben die Zahl der Toten mit 141 an. Sie sprachen von der schlimmsten Katastrophe seit Jahrzehnten.

