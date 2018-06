Washington (AFP) Die Hitzewelle im Zentrum und im Osten der USA, die bereits dutzende Menschen das Leben kostete, hat am Wochenende angedauert. Nachdem in Washington am Samstag Temperaturen von gut 40 Grad erreicht wurden, sollte das Quecksilber am Sonntag nur leicht auf 37 Grad sinken. Erst für Montag sagte die US-Wetterbehörde eine "deutliche" Abkühlung voraus. Eine von Kanada kommende Kaltfront werde kühlere Luft ins Zentrum und in den Osten der USA bringen, teilte die Behörde mit. Wahrscheinlich werde der Wetterumschwung von schweren Stürmen begleitet. Es könne Hagel und vereinzelt auch Tornados geben.

