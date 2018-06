Offenbach (dpa) - Am Montag ist es wechselnd bewölkt und von Nordwesten ziehen Schauer herein, die sich im Tagesverlauf ostwärts ausbreiten und vereinzelt gewittrig sein können. Zudem bilden sich am Nachmittag vor allem am Alpenrand teils kräftige Gewitter, lokal auch Unwetter.

Südlich der westlichen Mittelgebirge, in den mittleren Gebieten und im Osten ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach heiter bis wolkig und im Wesentlichen trocken. Dabei steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 20 Grad in Nordfriesland und 26 Grad an der Neiße und am Inn. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Südwest, nur in Gewitternähe sowie an der Nordseeküste sind Böen bis Sturmstärke möglich.

In der Nacht zum Dienstag fallen die Gewitter an den Alpen zusammen, in der Mitte und im Süden lockern die Wolken etwas auf. Im Norden und Nordwesten muss dagegen mit weiteren Schauern gerechnet werden. Es werden Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad erwartet.