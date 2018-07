Kairo (AFP) Der Präsident des ägyptischen Parlaments, Saad al-Katatni, hat die Abgeordneten für Dienstag zu einer Sitzung einberufen. Die Sitzung solle um 14.00 Uhr MESZ beginnen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Mena am Montag. Der neue Staatschef Mohammed Mursi hatte die vom Obersten Militärrat aufgelöste Volksvertretung am Sonntag per Dekret wieder eingesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.