Caracas (SID) - Die Basketballer aus Nigeria haben sich das letzte zu vergebende Ticket für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) gesichert. Beim Qualifikationsturnier in Caracas setzten sich die Afrikaner im Spiel um Platz drei gegen die Dominikanische Repubik mit 88:73 (47:39) durch und machten ihre erste Teilnahme an Sommerspielen perfekt. Zuvor hatten sich Russland und Litauen in Venezuela durch Erfolge im Halbfinale für Olympia qualifiziert. Ein Endspiel wurde nicht ausgetragen.

Bester Werfer der Nigerianer war Ike Diogu mit 25 Punkten. "Wir wussten, dass wir gegen Schwergewichte bestehen müssen. Und wir haben getan, was zu tun war - gewinnen", sagte der ehemalige NBA-Profi.

Nigeria spielt in der Gruppe A gegen Rekord-Olympiasieger USA, Litauen, Argentinien, Frankreich und Tunesien. In der Gruppe B treffen Europameister Spanien, Gastgeber Großbritannien, Russland, Australien, Brasilien und China aufeinander.

Der WM-Dritte Litauen hatte sich in der Vorschlussrunde mit 109:83 (52:36) gegen die Dominikanische Republik durchgesetzt und sein Ticket gelöst. Russland, EM-Dritter, war die Qualifikation für London durch ein 85:77 (46:31) über Nigeria gelungen.