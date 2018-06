Schöppensted (dpa) - In Niedersachsen ist bei einem Brand in einem kleineren Einkaufszentrum ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Das Gebäude sei am Abend in Schöppenstedt bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei Braunschweig am frühen Morgen. Betroffen seien ein Supermarkt sowie Geschäfte wie eine Apotheke, ein Optiker und ein Modeladen. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen - zwei von ihnen wurden während der Arbeiten leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

