Berlin (dpa) - Das befürchtete Chaos um die Schad-Software DNS Changer ist am Montag ausgeblieben: In Deutschland sind nach Schätzungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) noch rund 30 000 Internet-Geräte mit dem Schädling infiziert - ihnen droht ein Internet-Ausfall.

Viele Provider in aller Welt würden Opfer aber über eigene Systeme online halten, erklärte Mikko Hyppönen, Forschungschef der IT-Sicherheitsfirma F-Secure, über Twitter. «Wir erwarten heute nicht viel Lärm darum.»

In Deutschland hatte beispielsweise die Deutsche Telekom Hilfe angeboten und eine Seite ins Netz gestellt, über die die Nutzer ihren Rechner auf einem mögliche Infektion testen konnten. Es sei deshalb zu vermuten, dass auch in Deutschland für viele der noch Betroffenen keine Probleme entstehen, sagte Sean Sullivan von F-Secure Labs.

Mit dem Schädling hatten Kriminelle die Netzwerkkonfiguration von Computern und Routern so manipuliert, dass die Anfragen der Nutzer unbemerkt auf andere Seiten umgelenkt wurden - etwa um Kreditkarten- Daten abzufischen. Die US-Bundespolizei FBI zerschlug das Betrugssystem und richtete übergangsweise selbst Server ein, an die befallene Rechner ihre Anfragen schicken konnten. Diese wurden am Montag abgeschaltet. Nutzer, deren Rechner noch immer infiziert sind - zuletzt weltweit noch 250 000 -, sollten erhebliche Schwierigkeiten haben, Adressen im Internet aufzurufen, war vermutet worden.

