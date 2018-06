Brüssel (AFP) Die Eurogruppe hat sich darauf geeinigt, den Luxemburger Zentralbank-Chef Yves Mersch, für den freien Posten im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzuschlagen. Das teilte der Sprecher von Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel mit. Die Finanzminister aller 27 EU-Länder müssen die Nominierung am Dienstag bestätigen, dies gilt jedoch als Formsache.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.